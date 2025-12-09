Champions League Juventus-Pafos | probabili formazioni e dove vederla in tv
La Juventus affronta il Pafos nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. L'incontro, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 alle 21 all’Allianz Stadium, rappresenta un impegno decisivo per i bianconeri. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta TV.
Impegno decisivo per la Juventus di Luciano Spalletti, che mercoledì 10 dicembre 2025 alle 21 ospiterà all’Allianz Stadium il Pafos nella sesta giornata della League Phase di Champions League. Un appuntamento che vale quasi come un playoff anticipato: ai bianconeri serve solo la vittoria per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio" - Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) la partita di Champions League contro il Pafos, per poi soffermarsi. Scrive tuttomercatoweb.com
