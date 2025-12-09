Champions League Inter a caccia del passaggio del turno E il mercato…

L’Inter affronta questa sera a San Siro il match decisivo contro il Liverpool, determinata a ottenere la qualificazione alla fase successiva della Champions League. La sfida rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, che cercano di consolidare le proprie possibilità di avanzamento, mentre il mercato estivo continua a fare da sfondo alle strategie della squadra.

Inter News 24 Champions League, l’Inter va a caccia del passaggio del turno questa sera a San Siro contro il Liverpool. E sul calciomercato.. San Siro si prepara ad accogliere l’Inter e il Liverpool in una cornice da grandi occasioni, con oltre 75mila spettatori attesi, inclusi circa 4.300 tifosi inglesi. Forte dell’entusiasmo generato dal netto successo in campionato contro il Como, i nerazzurri si presentano in ottima forma per una partita dai tanti sapori che, secondo l’analisi di Tuttosport, potrebbe valere per tre obiettivi fondamentali. La vittoria contro una big come il Liverpool, sebbene i Reds stiano attraversando un periodo non esaltante, rappresenterebbe un’occasione d’oro per la squadra guidata dall’allenatore Cristian Chivu per cancellare le residue scorie rimaste dopo l’amarissimo finale della stagione precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com