Champions League calcio oggi in tv | orari partite 9 dicembre programma canali streaming

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi torna in campo la Champions League 2025-2026 con la sesta giornata della fase a gironi. Ecco gli orari delle partite, il programma dettagliato, i canali di trasmissione e le opzioni di streaming per seguire gli incontri in diretta. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio europeo.

Oggi torna in campo la  Champions League 2025-2026. Dopo un paio di settimane di stop, la più importante competizione calcistica continentale per club è pronta a riprendersi la scena lanciando la sesta giornata della “Fase Campionato” del torneo. In questo martedì 9 dicembre novembre, saranno 9 i match in agenda. Si comincerà addirittura alle 16.30, con le prima di 2 partite in anticipo (la seconda alle 18.45), per poi proseguire alle 21.00 con le altre 7. Per le italiane, doppia sfida casalinga di superlusso contro le inglesi: Inter a San Siro contro il Liverpool, Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo contro i campioni del mondo del Chelsea. 🔗 Leggi su Oasport.it

champions league calcio oggi in tv orari partite 9 dicembre programma canali streaming

© Oasport.it - Champions League calcio oggi in tv: orari partite 9 dicembre, programma, canali, streaming

Altri contenuti sullo stesso argomento

LIVE Atalanta-Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA: serve una reazione dopo il KO a Verona - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Calcio Oggi