Champions League Benfica-Napoli | probabili formazioni e orari tv Conte sfida Mourinho

Il match tra Benfica e Napoli, in programma il 10 dicembre 2025 alle 21, è una sfida cruciale nella fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria contro il Qarabag, il Napoli punta a consolidare la posizione e avvicinarsi alla qualificazione, affrontando una squadra di grande livello. Ecco le probabili formazioni e gli orari TV per seguire l'incontro.

Napoli, 9 dicembre 2025 - La vittoria al Maradona contro il Qarabag ha consentito al Napoli di scalare qualche posizione della classifica della fase campionato di Champions League, ma per provare a risalire ulteriormente la china, magari con vista addirittura sulla top 8, servono altri punti e risultati positivi: magari da cercare già mercoledì 10 dicembre alle 21 allo stadio del Benfica. Le probabili formazioni. Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Antonio Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis. Allenatore: Mourinho Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, Benfica-Napoli: probabili formazioni e orari tv. Conte sfida Mourinho

