Champions Juventus-Pafos | Zhegrova titolare Probabili formazioni orario e dove vederla

Torino, 9 dicembre 2025 - Scontro delicatissimo all'orizzonte per la Juventus in Champions League. La terzultima giornata della fase "campionato" mette di fronte i bianconeri al Pafos, in un match assolutamente da vincere per non compromettere il cammino europeo della Vecchia Signora. I piemontesi infatti si trovano in bilico fra la posizione che porta ai playoff e quella che escluderebbe Locatelli e compagni anche dalla qualificazione agli spareggi. Di fatto, quello contro i ciprioti è uno scontro diretto, in quanto le due compagini hanno lo stesso numero di punti, ovvero 6. Nella competizione, la formazione allenata da Luciano Spalletti è reduce dal successo in extremis sul campo del BodoGlimt, mentre gli avversari hanno alle spalle il pareggio interno per 2-2 con il Benfica e sono imbattuti da tre turni.