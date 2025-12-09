Cgil | Non sarà lo sciopero di venerdì a causare disservizi ma le scelte di Iren
La Filctem Cgil prende posizione contro l’azienda Iren in merito allo sciopero del 12 dicembre. «Leggiamo sulla stampa locale – scrive il sindacato - che l’azienda denuncia “possibili riduzioni o sospensioni di acqua, luce e gas”, a causa del legittimo sciopero indetto il 12 dicembre. Questo tipo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE PER IL RINNOVO DEL CCNL #10dicembre #presidio presso la sede di Hera a #Modena https://www.cgilmodena.it/?p=104775 FP Cgil Modena | FP CGIL Emilia Romagna | Fp Cgil Nazionale | CGIL Confeder - facebook.com Vai su Facebook
Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Meloni attacca: "Guarda caso un venerdì" - Lo ha deciso la Cgil, che, come stabilito nell’ultima assemblea dei delegati, scenderà in piazza per protestare contro la Manovra studiata ... Si legge su tg24.sky.it
