Cgil | il 12 dicembre sarà sciopero generale
Il 12 dicembre sarà sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la Legge di Bilancio 2026 e per chiedere un cambiamento reale delle politiche economiche e sociali del Governo. Manifestazione a Firenze con il segretario nazionale Landini. La Cgil di Arezzo ha organizzato la partecipazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
