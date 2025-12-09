Cgil | il 12 dicembre sarà sciopero generale

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre sarà sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la Legge di Bilancio 2026 e per chiedere un cambiamento reale delle politiche economiche e sociali del Governo. Manifestazione a Firenze con il segretario nazionale Landini. La Cgil di Arezzo ha organizzato la partecipazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

