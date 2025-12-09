Cesena omaggia il grande pittore romagnolo con la retrospettiva Luciano Caldari 1925-2025
La città di Cesena rende omaggio al maestro Luciano Caldari nel centenario della sua nascita con la mostra “Luciano Caldari 1925–2025”, organizzata dal Comune di Cesena e dalla figlia Francesca Caldari, che sarà inaugurata sabato 13 dicembre, alle ore 17, a cento anni dal giorno in cui l’artista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
La poetessa Caterina Tisselli omaggia la Polizia Locale con una lirica #Cesena - facebook.com Vai su Facebook
L’Officina omaggia Gaudio Serra - di Raffaella CandoliA dieci anni dalla sua scomparsa, l’Officina dell’Arte rende omaggio a Gaudio Serra (1931 – 2015), uno dei pittori più significativi del panorama artistico locale. Riporta ilrestodelcarlino.it
Parcheggi, tornano le strisce bianche in Viale Magna Grecia tarantinitime.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it