Cesena omaggia il grande pittore romagnolo con la retrospettiva Luciano Caldari 1925-2025

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Cesena rende omaggio al maestro Luciano Caldari nel centenario della sua nascita con la mostra “Luciano Caldari 19252025”, organizzata dal Comune di Cesena e dalla figlia Francesca Caldari, che sarà inaugurata sabato 13 dicembre, alle ore 17, a cento anni dal giorno in cui l’artista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

L’Officina omaggia Gaudio Serra - di Raffaella CandoliA dieci anni dalla sua scomparsa, l’Officina dell’Arte rende omaggio a Gaudio Serra (1931 – 2015), uno dei pittori più significativi del panorama artistico locale. Riporta ilrestodelcarlino.it