Cesena due punti persi ma è terzo posto Magia di Adamo pari del Padova nel finale

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Padova e Cesena, i bianconeri perdono due punti importanti ma mantengono il terzo posto in classifica. La partita si conclude con un pareggio al 90', grazie alla rete di Adamo nel finale. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre e il momento di forma delle rispettive rose.

PADOVA 1 CESENA 1 PADOVA (5-3-2): Sorrentino; Ghiglione (32’ st Seghetti), Faedo, Sgarbi, Villa (39’ st Varas), Barreca (32’ st Favale); Fusi, Crisetig, Harder (1’ st Capelli); Bortolussi, Buonaiuto (12’ st Gomes). A disp.: Mouquet, Fortin, Belli, Baselli, Tumiatti. All.: Andreoletti. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi (46’ st Bisoli), Castagnetti, Bastoni (13’ st Berti), Frabotta (27’ st Adamo); Shpendi (46’ st Celia), Olivieri (12’ st Blesa). A disp.: Siano, Arrigoni, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Diao. All.: Mignani. Arbitro: Zanotti di Rimini. Reti: 30’ st Adamo, 48’ st Varas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

