Cesate piazza 4 Novembre chiude | lavori contro gli allagamenti

A Cesate, Piazza 4 Novembre sarà chiusa per circa tre mesi a partire dopo l’Epifania, per consentire interventi mirati a prevenire allagamenti. I lavori, che dureranno fino a Pasqua, rappresentano un intervento importante per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, coinvolgendo modifiche che interesseranno la viabilità e gli spazi pubblici.

