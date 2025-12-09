Certosa di Pavia carabinieri e Comune contro le truffe agli anziani

Certosa di Pavia (Pavia), 9 dicembre 2025 - Proseguono gli incontri dei carabinieri per prevenire le truffe ai danni di anziani. I militari della Stazione di Certosa di Pavia hanno infatti approfittato del tradizionale pranzo organizzato dall'amministrazione comunale per gli auguri natalizi, raggiungendo così una sessantina circa di over 65enni. E hanno spiegato come difendersi dai truffatori. Il primo consiglio è sempre quello di chiamare subito il 112 (numero unico di emergenza) per ogni 'evento sospetto', insieme a quello di non aprire mai la porta a sconosciuti, anche se si presentano come tecnici di aziende di servizi (acqua, luce e gas) o persino agenti di forze di polizia (vigili, poliziotti o carabinieri). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

