Certificato di malattia in televisita e ricette ripetibili fino a 12 mesi | le novità per i lavoratori dal ddl semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il ddl semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 18 dicembre, introduce importanti novità per i lavoratori e i medici di medicina generale, tra cui la possibilità di ottenere certificati di malattia in televisita e ricette ripetibili fino a 12 mesi. Queste misure mirano a semplificare le procedure e migliorare l’efficienza del sistema sanitario.

Il disegno di legge sulle semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La normativa entrerà in vigore il 18 dicembre e introduce due modifiche rilevanti per i medici di medicina generale e per i lavoratori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

