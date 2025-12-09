Certificato di malattia in televisita e ricette ripetibili fino a 12 mesi | le novità per i lavoratori dal ddl semplificazioni in Gazzetta Ufficiale

Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità per i lavoratori, tra cui il rilascio del certificato di malattia in televisita e l’estensione delle ricette ripetibili fino a 12 mesi. Queste misure mirano a rendere più agevoli e rapide le procedure sanitarie e amministrative.

Il disegno di legge sulle semplificazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre. La normativa entrerà in vigore il 18 dicembre e introduce due modifiche rilevanti per i medici di medicina generale e per i lavoratori. L’articolo 22 del provvedimento introduce infatti una modifica sostanziale al D.Lgs. 1652001, riformando l’art. 55-quinquies e sancendo l’equiparazione giuridica tra il certificato medico rilasciato in presenza e quello emesso da remoto tramite televisita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

