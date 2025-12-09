Certificato di malattia dal 18 dicembre ok a televisita per lavoratori eliminato obbligo di visita in studio medico o domiciliare

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’inclusione della televisita nel sistema di certificazione delle assenze lavorative, la visita a distanza viene finalmente equiparata a quella in presenza, segnando un riconoscimento pieno per la pratica della telemedicina Con l’entrata in vigore del disegno di legge sulle semplificazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

certificato di malattia dal 18 dicembre ok a televisita per lavoratori eliminato obbligo di visita in studio medico o domiciliare

© Ilgiornaleditalia.it - Certificato di malattia, dal 18 dicembre ok a televisita per lavoratori, eliminato obbligo di visita in studio medico o domiciliare

Malattia colf e badanti 2025: regole, certificato, retribuzione e conservazione posto

Assenza per malattia dal lavoro, nuove regole sul certificato: per chi cambiano

Certificato di malattia anche a distanza, la novità della legge sulle semplificazioni: ecco come funziona

certificato malattia 18 dicembreSVOLTA Certificati di malattia e ricette: dal 18 dicembre arriva la svolta digitale - Il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche tramite televisita, senza obbligo di recarsi fisicamente nello studio del medico ... Secondo statoquotidiano.it