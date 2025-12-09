Certificato di malattia dal 18 dicembre ok a televisita per lavoratori eliminato obbligo di visita in studio medico o domiciliare
Con l’inclusione della televisita nel sistema di certificazione delle assenze lavorative, la visita a distanza viene finalmente equiparata a quella in presenza, segnando un riconoscimento pieno per la pratica della telemedicina Con l’entrata in vigore del disegno di legge sulle semplificazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Malattia colf e badanti 2025: regole, certificato, retribuzione e conservazione posto
Assenza per malattia dal lavoro, nuove regole sul certificato: per chi cambiano
Certificato di malattia anche a distanza, la novità della legge sulle semplificazioni: ecco come funziona
“Grandi novità” Certificato di malattia e ricette, cosa cambia con il nuovo disegno di legge e da quando >> https://buff.ly/Rb7OOHq - facebook.com Vai su Facebook
Certificato di malattia, novità in arrivo: cosa cambia e da quando Vai su X
SVOLTA Certificati di malattia e ricette: dal 18 dicembre arriva la svolta digitale - Il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche tramite televisita, senza obbligo di recarsi fisicamente nello studio del medico ... Secondo statoquotidiano.it
