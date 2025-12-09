Due importanti novità che semplificheranno, non poco, la burocrazia in materia sanitaria: è quanto contenuto nel Ddl (Disegno di legge) sulle semplificazioni che aiuteranno non soltanto i pazienti ma anche i medici di medicina generale sia per quanto riguarda la prescrizione del certificato di malattia ma anche per le ricette. Cosa cambia sui certificati di malattia. La Federazione Italiana dei Medici di Medicina generale (Fimmg) spiega che il nuovo provvedimento, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore il 18 dicembre (diventando operativo nel 2026). Nel primo caso sarà possibile, grazie alla telemedicina (o televisita) che il proprio medico curante possa rilasciare un certificato di malattia al paziente così da evitare che la persona ammalata debba recarsi, necessariamente, nello studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Certificato di malattia da remoto: cosa cambia con il Ddl semplificazioni