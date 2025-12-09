Certificato di malattia anche con visita da remoto cosa cambia per lavoratori e medici e da quando
Con il ddl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, arrivano importanti novità per i medici di famiglia: i certificati di malattia per giustificare le assenze dal lavoro potranno essere rilasciati con la telemedicina, da remoto. Inoltre le ricette dei farmaci per patologie croniche avranno una validità fino a 12 mesi. Il ddl sarà in vigore dal 18 dicembre, ma le nuove regole per i certificati non scatteranno da subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
