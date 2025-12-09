Certificati di malattia anche a distanza | cosa cambia per lavoratori e medici

Certificati di malattia, si cambia. Ma non subito. La novità riguarda i dipendenti statali ed è contenuta nel così detto 'decreto semplificazioni' ovvero la legge numero 182 del 2 dicembre 2025, che all'articolo 58 prevede la possibilità di fare ricorso a "sistemi di telemedicina" per rilasciare. 🔗 Leggi su Today.it

