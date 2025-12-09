Certificati di malattia anche a distanza | cosa cambia per i lavoratori e i medici
Certificati di malattia, si cambia. Ma non subito. La novità riguarda i dipendenti statali ed è contenuta nel così detto 'decreto semplificazioni' ovvero la legge numero 182 del 2 dicembre 2025, che all'articolo 58 prevede la possibilità di fare ricorso a "sistemi di telemedicina" per rilasciare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
SANITA’ ITALIA. CERTIFICATI DI MALATTIA E DDL SEMPLIFICAZIONI: FIMMG FA CHIAREZZA salutedomani.com/2025/12/07/san… Vai su X
Ddl Semplificazioni: cosa cambia davvero per i medici di famiglia (e quando). FIMMG fa chiarezza sulle due principali novità entrate in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 18 dicembre, ma non ancora operative. 1. Certificati di malattia anche in televisita L’articolo - facebook.com Vai su Facebook
Certificati di malattia anche a distanza: cosa cambia per lavoratori e medici - La novità, contenuta nel 'decreto semplificazioni', riguarda gli statali e prevede il ricorso a "sistemi di telemedicina". Segnala today.it