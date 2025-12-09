Cereali per la colazione | ecco quali sono i più contaminati dal TFA
Ogni mattina milioni di europei riempiono una ciotola di cereali o affettano una fetta di pane senza immaginare che quel gesto quotidiano possa nascondere un’insidia chimica quasi invisibile. Dietro la semplicità di alimenti come cereali, pane, pasta o biscotti si cela infatti una sostanza. 🔗 Leggi su Today.it
TFA nei cereali per la colazione: sostanza chimica “eterna” rilevata a livelli elevati secondo PAN Europe
Ogni mattina ci raccontano la favola della “colazione perfetta”: confezioni colorate, cereali che sembrano oro in tv, merendine che promettono energia, biscotti pieni di “benessere”. La grande distribuzione sa esattamente come parlare alla nostra pancia e, peg - facebook.com Vai su Facebook
Cereali per la colazione: quali sono i migliori? Bocciati i Kellogg’s Special K, la classifica - Torniamo a parlare di cereali per la colazione dopo che un nuovo test comparativo di Consumer Reports ha valutato diverse marche con l’obiettivo di trovare i prodotti migliori dal punto di vista del ... greenme.it scrive
