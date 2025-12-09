Cerasuolo Busa e il tecnico Casella L’impronta imolese sugli Europei

L’Imolanuoto si conferma protagonista agli Europei in vasca corta di Lublino, contribuendo con quattro medaglie, tra cui tre d’oro e un bronzo, su un totale di venti conquistate dalla nazionale italiana. La presenza di atleti come Simone Cerasuolo e Michele Busa, insieme al ritorno del tecnico Cesare Casella, sottolinea l’importanza della società imolese nel panorama natatorio internazionale.

Tre medaglie d'oro con la firma di Simone Cerasuolo e il bronzo impetuoso di Michele Busa. Ovvero quattro medaglie con la forte impronta dell' Imolanuoto sulle 20 totali raccolte dalla nazionale italiana agli Europei in vasca corta di Lublino (9 ori, 5 argenti e 6 bronzi), e pur se due di queste arrivano dalle staffette miste, il segno concreto della società imolese nel panorama natatorio italiano resta sempre rilevante (non va scordato anche il ritorno proprio a Lublino del tecnico Cesare Casella nello staff azzurro). E se l'Imolanuoto ci ha messo lo zampino, Cerasuolo ci ha messo una bella zampata.