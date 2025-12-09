C’era una volta… Scugnizzi torna in scena all' Augusteo
L’attesa è finita! “C’era una volta. Scugnizzi”, il musical dei record con i testi e le musiche di Claudio Mattone, lo spettacolo che ha riscosso un enorme successo in tutta Italia (solo a Napoli circa 1.000.000 di spettatori) ed è stato trampolino di lancio per molti giovani artisti e tecnici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
All’Augusteo dal 10 aprile torna “C’era una volta… Scugnizzi”
Teatro, all’Augusteo dal 10 aprile torna “C’era una volta… Scugnizzi”
Da venerdì 10 aprile 2026 ore 21 C'ERA UNA VOLTA... SCUGNIZZI Testi e musiche di Claudio Mattone Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Bigliettoveloce. bigliettoveloce.it/spettacolo?id=… Vai su X
Torna finalmente "C'ERA UNA VOLTA...SCUGNIZZI"! Chiama per info ed acquisti, puoi farlo direttamente o per telefono allo 081 551 91 88 oppure invia messaggio whatsapp al 350 909 3121! Il musical dei record, lo spettacolo che ha riscosso un enorme succ - facebook.com Vai su Facebook
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it