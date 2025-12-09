Ceppaloni tra il borgo e lo Stretto di Barba nasce un evento sulle janare

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il borgo di Ceppaloni, in questi giorni già protagonista di un evento che sta riscuotendo ampio successo di pubblico, ‘Come d’Incanto’, costituirà lo scenario di una nuova manifestazione ispirata alla leggenda delle streghe. L’evento, allo stato in fase progettuale, dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di giugno in concomitanza col solstizio d’estate. C’è ancora massimo riserbo sul titolo della manifestazione, al momento sappiamo che verrà allestito una sorta di villaggio della janare con percorsi dedicati e performance artistiche di vario genere nell’intento di trasportare il pubblico in una dimensione fantastica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ceppaloni tra il borgo e lo stretto di barba nasce un evento sulle janare

© Anteprima24.it - Ceppaloni, tra il borgo e lo Stretto di Barba nasce un evento sulle janare

Torna la seconda edizione di “Magia al Borgo-Ceppaloni tra Tartufo e Streghe”

Attesi migliaia di visitatori per vivere la magia e l’incanto del borgo di Ceppaloni

VIDEO/ A Ceppaloni è già Natale con ‘Magia al Borgo’ e ‘Come d’Incanto’: attese 30mila presenze