Tempo di lettura: < 1 minuto Il borgo di Ceppaloni, in questi giorni già protagonista di un evento che sta riscuotendo ampio successo di pubblico, ‘Come d’Incanto’, costituirà lo scenario di una nuova manifestazione ispirata alla leggenda delle streghe. L’evento, allo stato in fase progettuale, dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di giugno in concomitanza col solstizio d’estate. C’è ancora massimo riserbo sul titolo della manifestazione, al momento sappiamo che verrà allestito una sorta di villaggio della janare con percorsi dedicati e performance artistiche di vario genere nell’intento di trasportare il pubblico in una dimensione fantastica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ceppaloni, tra il borgo e lo stretto di Barba nasce in evento sulle janare