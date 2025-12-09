Ceppaloni tra il borgo e lo stretto di Barba nasce in evento sulle janare
Tempo di lettura: < 1 minuto Il borgo di Ceppaloni, in questi giorni già protagonista di un evento che sta riscuotendo ampio successo di pubblico, ‘Come d’Incanto’, costituirà lo scenario di una nuova manifestazione ispirata alla leggenda delle streghe. L’evento, allo stato in fase progettuale, dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di giugno in concomitanza col solstizio d’estate. C’è ancora massimo riserbo sul titolo della manifestazione, al momento sappiamo che verrà allestito una sorta di villaggio della janare con percorsi dedicati e performance artistiche di vario genere nell’intento di trasportare il pubblico in una dimensione fantastica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Torna la seconda edizione di “Magia al Borgo-Ceppaloni tra Tartufo e Streghe”
Attesi migliaia di visitatori per vivere la magia e l’incanto del borgo di Ceppaloni
VIDEO/ A Ceppaloni è già Natale con ‘Magia al Borgo’ e ‘Come d’Incanto’: attese 30mila presenze
ATMOSFERA NATALIZIA NEL SANNIO..... DOMENICA 14 DICEMBRE...... ?PRIMA PARTE DELLA GIORNATA DEDICATA ALLA VISITA DI BENEVENTO CON VISITA GUIDATA ?POMERIGGIO SPOSTAMENTO AL BORGO DI CEPPALONI E AL SUO CAST - facebook.com Vai su Facebook
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it