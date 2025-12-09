Centro per l' impiego nell' ex Sanstefar di piazza Garibaldi | scoppia la polemica sull' operazione da 2 milioni di euro
Una spesa di 2 milioni di euro per acquistare l’edificio ex Sanstefar di Pescara e spostare lì il centro per l’impiego di via Passolanciano che, di affitto costa 53mila euro l’anno per una differenza di spazi di 59 metri quadrati (680 quelli della sede attuale e 739 di quella nuova), e una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
