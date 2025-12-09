Centro Coop Colleferro a rischio chiusura l’amministrazione comunale al fianco dei lavoratori
Con il Natale alle porte, una notizia preoccupante scuote il territorio tra le province di Frosinone e Roma: torna lo spettro della chiusura del centro Coop di Colleferro, a distanza di sei anni dall’ultima crisi. La notizia emerge dopo che UniCoop Etruria ha reso note le proprie intenzioni nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Podismo: si tratta di un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino. Centro*Arezzo Coop.Fi, aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese: attesi i big
A rischio il centro spesa. Lo stop dal Ministero. La Coop esiste dal 1919
Centro del Riuso, l’attività della Coop Rom 1995 al centro dei lavori della V commissione
Ieri pomeriggio al Centro dei Borghi – Sezione Soci Coop Un momento speciale dedicato ai più piccoli! Questa mattina le volontarie di Nati per Leggere hanno accolto bambine e bambini da 0 a 3 anni con letture dolci e avvolgenti, pensate per stimolare c - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova farmacia comunale FarmaCap al Centro commerciale euroma2, la numero 47! Un bel traguardo che, fino a pochi anni fa, sembrava lontano. Allora non era nemmeno certo che Farmacap potesse sopravvivere, stretta tra squilibri economici, un disa Vai su X
Coop Centro Italia: con la fusione a rischio anche Superconti di Todi? - L’incorporazione in Unicoop Etruria porterebbe ad una riduzione dei punti vendita, a partire dalla probabile cessione di parte della rete ad insegna Superconti, ma anche di Coop ... Lo riporta iltamtam.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com