Centenario di Carlo Piantoni | in Umbria si celebra Il maestro che colorava i sogni

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centenario della nascita di Carlo Piantoni, Narni celebra il suo maestro innovativo con una giornata dedicata. Figura fondamentale nel dopoguerra, Piantoni ha guidato i suoi studenti delle campagne narnesi verso riconoscimenti internazionali, lasciando un’eredità di creatività e passione che continua a ispirare la comunità locale.

