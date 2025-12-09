Centenario di Carlo Piantoni | in Umbria si celebra Il maestro che colorava i sogni
In occasione del centenario della nascita di Carlo Piantoni, Narni celebra il suo maestro innovativo con una giornata dedicata. Figura fondamentale nel dopoguerra, Piantoni ha guidato i suoi studenti delle campagne narnesi verso riconoscimenti internazionali, lasciando un’eredità di creatività e passione che continua a ispirare la comunità locale.
A cento anni dalla nascita del maestro Carlo Piantoni, Narni (TR) dedica una giornata alla figura di questo insegnante innovativo che nel dopoguerra portò i suoi alunni delle scuole della poco conosciuta campagna narnese ad avere importanti riconoscimenti internazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In occasione del Centenario della nascita di Carlo Piantoni (1925–2025), ASP Beata Lucia, Vicolo Belvedere e Comune di Narni organizzano una giornata speciale per ricordare e valorizzare la figura di un maestro che seppe trasformare la scuola con idee m - facebook.com Vai su Facebook