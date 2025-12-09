Cena di solidarietà per la pediatria

Il gruppo di preghiera Padre Pio Sacro Cuore di Gesù organizza una cena di solidarietà sabato 13 dicembre alle 20 presso la sala polivalente di Casale, per sostenere la pediatria oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo. L’evento mira a raccogliere fondi per migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti.

Il gruppo di preghiera padre Pio Sacro Cuore di Gesù ha organizzato per sabato 13 dicembre alle 20 nella sala polivalente di Casale (via Borgo di casale, 127-piazza della Chiesa) una cena di beneficenza a favore della pediatria oncologica di Casa sollievo della sofferenza, ospedale con mille posti letto fondato nel 1956 da padre Pio a san Giovanni Rotondo. Un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, polo di eccellenza nella cura e nella ricerca. La serata di solidarietà sarà allietata dal gruppo teatrale "Gli instabili vaganti" che organizza spettacoli per beneficenza. Contributo alla cena: 30 euro, per prenotazioni: Manuela 338-8530194; Massimiliano 347-1828377; Enrico: 348-7958039. 🔗 Leggi su Lanazione.it