Cena di Natale con gli sponsor | Conte e Di Lorenzo protagonisti

Forzazzurri.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di festa per il Napoli, che alla vigilia delle festività natalizie ha incontrato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

cena di natale con gli sponsor conte e di lorenzo protagonisti

© Forzazzurri.net - Cena di Natale con gli sponsor: Conte e Di Lorenzo protagonisti

Scopri altri approfondimenti

cena natale sponsor conteCena di Natale Napoli, Conte e Di Lorenzo con De Laurentiis a Palazzo Petrucci - Una notte dell'Immacolata di festa per Aurelio De Laurentiis e il gruppo Napoli: il patron azzurro ha ospitato nella spettacolare cornice di Palazzo Petrucci, a Posillipo, sponsor e ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cena Natale Sponsor Conte