Cena con delitto | serata dei risotti

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre ore 20. all'Agriturismo Ai Colli a Vo’. Un mistero tutto natalizio coinvolgerà un famoso personaggio.Chi sarà il colpevole? Quale il movente per tale misfatto? Ma soprattutto: la cannella ci va oppure no sui biscottini al Pan di zenzero? È. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Firenze, torna la cena con delitto della Compagnia delle Seggiole - Il pubblico è chiamato a vestire i panni dell’investigatore, e chi risolverà il caso per primo vincerà una cena per due Firenze, 19 ottobre 2025 - Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Delitto Serata Risotti