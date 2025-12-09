Celtic-Roma vincere per ritornare a sorridere
La sfida tra Celtic e Roma rappresenta un’occasione fondamentale per i giallorossi di risollevarsi dopo recenti risultati deludenti. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, la squadra cerca una vittoria che possa ridare fiducia e riaccendere le speranze di un cammino più positivo in questa stagione.
Reduce dalla sconfitta contro il Cagliari, la Roma sta probabilmente affrontando il momento più difficile della sua stagione. Mai quest’anno la squadra di Gasperini aveva incassato due sconfitte consecutive in campionato, per di più accompagnate da due prestazioni estremamente deludenti. Durante l’ultima uscita alla Unipol Domus, i giallorossi non sono praticamente mai riusciti a rendersi pericolosi, ancora meno rispetto alla gara precedente contro il Napoli, già povera di idee dal punto di vista offensivo e con un’unica vera occasione costruita soltanto nei minuti finali. Sempre più allarmante, poi, è la condizione dell’intero reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
