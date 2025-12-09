Celtic-Roma turno di riposo per Soulé?
Ricominciano i lavori europei per la Roma di Gasperini, che giovedì contro il Celtic è chiamata a dare un segnale dopo il doppio ko rimediato in campionato contro Napoli e Cagliari. Per di più, c’è un gran bisogno di far punti anche in Europa League, dove la Roma occupa la quindicesima posizione in classifica e vuole puntare a qualcosa di più, come una qualificazione diretta (automatica a partire dall’ottavo posto). La stanchezza accumulata delle ultime partite va smaltita subito, perché quella in corso rischia di essere una delle settimane più importanti della stagione, dove davvero si può capire di che pasta sia fatta questa squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Rangers, sconfitta nel derby di coppa con il Celtic: ora c’è la Roma
Verso Celtic-Roma, domani al via la vendita dei biglietti: le info per i tifosi
Celtic-Roma, vincere per ritornare a sorridere
La Roma ritrova Kovacs, l'arbitro della finale di Conference League Giallorossi imbattuti: l'ultimo precedente lo 0-0 in casa della Real Sociedad ? ? Leggi il nostro focus sul fischietto di Celtic-Roma ? https://tinyurl.com/3py58haw - facebook.com Vai su Facebook
Buone notizie verso il Celtic. ? Wesley ha recuperato dall’affaticamento muscolare e, secondo Sky, tornerà titolare giovedì in Europa League... #ASRoma #Roma #asr #Wesley #EuropaLeague #Celtic #Mangiante Vai su X
Roma, i convocati per l’Empoli: Ranieri concede un turno di riposo a Dybala - Paulo Dybala non è stato convocato da Ranieri in vista della trasferta della sua Roma contro l’Empoli: turno di riposo La gara tra Empoli e Roma perde uno dei protagonisti più attesi. Scrive gianlucadimarzio.com
