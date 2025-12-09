Ricominciano i lavori europei per la Roma di Gasperini, che giovedì contro il Celtic è chiamata a dare un segnale dopo il doppio ko rimediato in campionato contro Napoli e Cagliari. Per di più, c’è un gran bisogno di far punti anche in Europa League, dove la Roma occupa la quindicesima posizione in classifica e vuole puntare a qualcosa di più, come una qualificazione diretta (automatica a partire dall’ottavo posto). La stanchezza accumulata delle ultime partite va smaltita subito, perché quella in corso rischia di essere una delle settimane più importanti della stagione, dove davvero si può capire di che pasta sia fatta questa squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Celtic-Roma, turno di riposo per Soulé?