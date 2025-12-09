Celtic-Roma sesta giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del girone unico di Champions League 20252026. I giallorossi volano in Scozia per lasciarsi alle spalle un momento complicato e ipotecare il passaggio agli ottavi della competizione continentale. Celtic-Roma si giocherà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21 presso il Celtic Park. CELTIC-ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scozzesi non stanno attraversando una stagione facile, visto che dopo anni di dominio, non sono più in vetta al proprio campionato. Reduci dal ko casalingo contro l’Heart of Midlothian, la squadra di Nancy vogliono riscattarsi in Europa League, dove hanno ottenuto sette punti, frutto di due vittorie, contro Sturm Graz e Feyennord, due sconfitte, contro Braga e Midtijland, e un pareggio, contro la Stella Rossa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
#Kovacs sarà l'arbitro di #CelticRoma I precedenti Vai su X
Buone notizie verso il Celtic. ? Wesley ha recuperato dall’affaticamento muscolare e, secondo Sky, tornerà titolare giovedì in Europa League... #ASRoma #Roma #asr #Wesley #EuropaLeague #Celtic #Mangiante - facebook.com Vai su Facebook
Europa League, gli arbitri di Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna - Ufficiali le designazioni arbitrali della Uefa per la sesta giornata della fase campionato del torneo continentale: le due italiane impegnate in trasferta ... msn.com scrive
