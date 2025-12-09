Celtic-Roma le informazioni per i tifosi in trasferta | il comunicato del club

Due giorni e poi sarà nuovamente tempo di scendere in campo per la Roma di Gian Piero Gasperini, che dovrà obbligatoriamente dimenticare le ultime due sconfitte in campionato. Il ritorno alla vittoria è atteso nella sfida di giovedì contro il Celtic, valevole per la sesta giornata della League Phase di Europa League, con i giallorossi chiamati a risalire ancora in classifica. In vista del match in terra scozzese, il club capitolino ha rilasciato un comunicato con le informazioni necessarie per i tifosi che si recheranno al Celtic Park. Il comunicato. AS Roma informa che i biglietti acquistati per la trasferta contro il Celtic FC sono stati inviati nella mattinata di martedì 9 dicembre agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

