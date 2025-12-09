Sarà Istvan Kovacs a dirigere la sfida di giovedì sera tra Celtic e Roma, in programma alle 21:00, valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre Szabolcs Kovacs ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. La cabina VAR sarà invece affidata a Catalin Popa con Jerome Brisard come AVAR. La Roma ritrova Kovacs dopo Tirana. Per la Roma non si tratta di un volto nuovo. Il direttore di gara rumeno ha già incrociato i giallorossi in due partite di Europa League: il successo per 2-0 a Braga nel febbraio 2021 – gara in cui sorvolò su un contatto in area che coinvolse Ibanez – e lo 0-0 contro la Real Sociedad nella stagione 20222023. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Celtic-Roma, arbitra Kovacs: i precedenti