Celta Vigo-Bologna sesta giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del girone unico di Europa League 20252026. Trasferta insidiosa per i felsinei che vanno a caccia di una vittoria per poter ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi evitando così gli spareggi. Celta Vigo-Bologna si giocherà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Balaidos. CELTA VIGO-BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Morale alle stelle tra i galiziani, reduci dalla grande vittoria in campionato contro il Real Madrid. Ora, però, bisogna concentrarsi sull’Europa League, dove l’ultimo ko sul campo del Ludogorets, ha fatto uscire la squadra di Giraldez fuori dalle prime otto posizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
