Cedimenti sul canale e avvallamenti sulla strada | dalla Giunta un progetto da 50mila euro per il ripristino del Fosso Ghiaia
Un intervento che riguarda la sicurezza idraulica del territorio, ma anche quella stradale. Nei giorni scorsi la Giunta di Ravenna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al ripristino di due chiaviche sul canale Fosso Ghiaia danneggiate a seguito degli eventi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
