Ceccarelli rompe il silenzio | Disponibile a candidarmi sindaco Ma non dipende soltanto da me

Vincenzo Ceccarelli apre a una possibile candidatura a sindaco di Arezzo, sottolineando che la decisione non dipende esclusivamente da lui. In un momento di riflessione politica, l’ex assessore si rivolge al campo largo del centrosinistra, lasciando aperta la possibilità di un impegno istituzionale per il futuro della città.

Vincenzo Ceccarelli rompe il silenzio sulla possibile candidatura a sindaco di Arezzo per il campo largo del centrosinistra. Lo fa scegliendo il canale online Alò Web Tv di David Faltoni in un’intervista a due voci con Luigi Alberti. Tra prudenza e disponibilità, l’ex presidente della Provincia e assessore regionale chiarisce il suo ruolo, parla di Stefano Tenti come risorsa e apre a Marco Donati, mentre indica le emergenze della città. Ceccarelli, tutti la indicano come possibile candidato del centrosinistra. È così? "Non mi sono mai autocandidato in vita mia. I candidati non si propongono da soli: sono il frutto di un percorso che parte dal programma, dalla coalizione, dal mondo delle associazioni, del volontariato, delle categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it