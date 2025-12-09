C’è una cosa oscura devo ammetterlo Garlasco Massimo Giletti su Sempio e Stasi | Strano

La nuova puntata de Lo Stato delle Cose, andata in onda lunedì 8 dicembre in prima serata su Rai 3 e condotta da Massimo Giletti, si è aperta con un clima immediatamente incandescente. L’attenzione del conduttore si è concentrata sull’intervista a Liborio Cataliotti, nuovo avvocato di Andrea Sempio, collegato in video per commentare gli sviluppi legati al Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, riconducibile alla linea paterna della famiglia Sempio. Un tema che continua a riaprire interrogativi e a riaccendere dibattiti, come dimostrato dalla lunga e serrata conversazione della serata. Fin dalle prime battute, Giletti ha puntato direttamente al cuore della questione, rivolgendosi all’ospite con una stoccata precisa: “Con noi non parla mai, sceglie di parlare da altre parti nella sua perfetta libertà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it