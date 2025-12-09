C' è lo sciopero nazionale trasporti nel caos anche a Ferrara per un' intera giornata

Venerdì 12 dicembre, Ferrara e l'intera Italia si fermeranno per uno sciopero generale proclamato dalla Cgil. L'agitazione interesserà tutti i settori pubblici e privati, causando disagi e interruzioni nelle attività quotidiane. La giornata rappresenta una mobilitazione di vasta portata, con l'obiettivo di evidenziare le richieste e le istanze dei lavoratori.

Per venerdì 12 dicembre l’organizzazione sindacale Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati di durata pari all’intera giornata di lavoro. Per il trasporto pubblico locale saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

EAV aderisce allo sciopero generale nazionale di 24 ore il 12 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero nazionale ferrovie, stop ai convogli da giovedì sera - Lo sciopero nazionale del personale ferroviario coinvolgerà il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord con uno stop di 24 ore che inizierà alle 21 di giovedì e proseguirà per l’intera giornat ... Lo riporta rainews.it