C' è lo sciopero generale con la Cgil Lecco | La legge di bilancio penalizza lavoratori pensionati e giovani
La Cgil di Lecco aderisce allo sciopero generale di 8 ore proclamato per venerdì 12 dicembre 2025, per l’intera giornata di lavoro, contro una legge di bilancio che il sindacato definisce “ingiusta, non in grado di affrontare le reali emergenze del Paese, continuando a penalizzare lavoratori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE Le piazze in tutta Italia https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/sciopero-generale-cgil-le-piazze-del-12-dicembre-jh4f5pck CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Collettiva - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Scrive tg24.sky.it
