C' è lo sciopero generale con la Cgil Lecco | La legge di bilancio penalizza lavoratori pensionati e giovani

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil di Lecco aderisce allo sciopero generale di 8 ore proclamato per venerdì 12 dicembre 2025, per l’intera giornata di lavoro, contro una legge di bilancio che il sindacato definisce “ingiusta, non in grado di affrontare le reali emergenze del Paese, continuando a penalizzare lavoratori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

