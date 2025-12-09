C'è anche il genero di Trump nella battaglia per Warner Bros Discovery | cosa rischiano i media
Il fondo guidato da Jared Kushner, genero di Trump, partecipa all’offerta ostile di Paramount, sollevando dubbi sul pluralismo e sulle possibili influenze politiche nel panorama mediatico statunitense. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Electronic Arts (quelli di Fifa) è stata comprata per 55 miliardi dagli arabi e dal genero di Trump
Il videogioco Fifa cambia casacca: Electronic arts è stata acquisita per 55 miliardi di dollari (anche dal genero di Trump)
Electronic Arts: la regia del genero di Trump in un affare da 55 miliardi tra Ia, soldi sauditi e grandi investitori
Dal colosso offerta da 30 dollari ad azione, contro i 27,75 di Netflix. Il gruppo valutato 108,4 miliardi. Coinvolto anche il genero di Trump - facebook.com Vai su Facebook
Ieri al Cremlino colloqui fiume tra il presidente russo #Putin, l'inviato speciale Usa Witkoff e il genero di #Trump Kushner. I due esponenti dell'amministrazione americana oggi dovrebbero incontrare #Zelensky a Bruxelles. Federico Leoni ci parla della situazio Vai su X
Taremi, l’attaccante ex Inter rischia di non partecipare al Mondiale con l’Iran! Ecco il motivo calcionews24.com
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 9 dicembre 2025 tpi.it
Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans lapresse.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata ilfattoquotidiano.it
Primario arrestato per presunta tangente, le intercettazioni: "Che c'importa dei malati..." tgcom24.mediaset.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 9 dicembre 2025 tpi.it
Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans lapresse.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata ilfattoquotidiano.it
Primario arrestato per presunta tangente, le intercettazioni: "Che c'importa dei malati..." tgcom24.mediaset.it