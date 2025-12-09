A tavola con Verdi - Verdi in Russia a Villa Rucellai in via di Canneto domenica dalle 10.30: una rappresentazione di canto, musica, immagini e narrazione nella formula di intrattenimento che l’associazione Perché Verdi Viva realizza ormai da anni per promuovere una consapevole conoscenza del grande Verdi attraverso i documenti della donazione effettuata dodici anni fa da Goffredo Gori al Comune, ma non ancora visibili nella progettata mostra permanente alla Scuola di musica Verdi. L’associazione, che organizza l’incontro spettacolo, ha pensato quindi di ricorrere a proiezioni di rare immagini di pezzi originali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è A tavola con Verdi. Sorprese a Villa Rucellai