CdS – c’è Ilic tra i nomi
2025-12-09 10:04:00 Il Corriere: Dopo il bluff estivo, in uno slancio di cavalleria almeno verso Sarri, sarebbe opportuno che il presidente Lotito parlasse di mercato apertamente e chiaramente, rassicurandolo sull’arrivo lampo di giocatori a gennaio, senza ricorrere al collaudato trucco del politichese. Evento miracoloso, direte. Infatti domenica si è esibito nelle solite verbosissime spiegazioni senza dare grosse certezze: « Ho detto che la Lazio a gennaio non verrà indebolita. Non siamo al supermercato dove pago uno e prendo tre. Faremo le cose che servono per migliorare la squadra e non mortificare le persone che sono all’interno dell’organico ». 🔗 Leggi su Justcalcio.com
#Lazio, tre colpi per #Sarri: c'è #Ilic tra i nomi Vai su X
Calciomercato Lazio, le ipotesi per gennaio: Insigne e Ilic i nomi principali per Sarri! Gli scambi l'arma in più per rafforzare la squadra biancoceleste nel girone di ritorno - facebook.com Vai su Facebook
