Cavalcavia grosso pino ’brutalizzato’

Il grosso pino situato lungo via Firenze, sotto il cavalcavia sull’autostrada A14 verso ovest, ha subito un trattamento drastico e violento. La sua chioma è stata brutalmente spelacchiata, suscitando preoccupazione e sdegno tra i residenti e gli amanti del verde. Un episodio che mette in luce il degrado e la cura trascurata del patrimonio arboreo urbano.

Altro che ‘Spelacchio’, il pino che si trova lungo via Firenze, dopo il cavalcavia sull’ autostrada A 14 andando verso ovest, è stato ben spelacchiato in modo davvero barbaro. Gli abitanti della zona, nel quartiere attorno all’ex ristorante Stalla, sono però preoccupati perché quel pino ha il tronco mal messo e potrebbe crollare alla prima vera raffica di vento e finire sulla strada, interessando anche la vicina Autostrada protetta dalle barriere fono assorbenti. Di recente, proprio le Autostrade hanno ripulito tutta l’area interna alla recinzione che era interessata da una folta vegetazione con canneti ed alberi cresciuti senza manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavalcavia, grosso pino ’brutalizzato’

