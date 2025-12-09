cattolica fa i conti col natale oltre 50mila euro per il cartellone

Cattolica si prepara a celebrare il Natale con un ricco programma di eventi e decorazioni. Il Comune ha stanziato oltre 53mila euro per il progetto

Oltre 53mila euro: è questa la spesa complessiva stanziata dal comune di Cattolica per realizzare Natale a Cattolica – Bosco di Luce, il grande programma di eventi e allestimenti che animerà la città fino all'Epifania. Una cifra che racchiude il mosaico di interventi necessari a trasformare il centro in un villaggio natalizio diffuso, tra luci, musica, animazione e scenografie. Una parte consistente dell'investimento è destinata agli allestimenti: dal lungo tappeto rosso che guiderà i visitatori nelle vie dello shopping alla sistemazione delle casine dell'area chalet. Via Bovio si vestirà a festa grazie agli arredi noleggiati dai Magazzini De Carli, mentre la Serra dei sogni di Piazza Roosevelt ospiterà quattro giornate di animazione per famiglie curate dalla Glam.