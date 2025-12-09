Catena Fiorello il racconto shock | Ho rischiato di morire durante la finale di Sanremo

Catena Fiorello ha rischiato di morire proprio mentre l’Italia intera era incollata alla televisione per la finale del Festival di Sanremo 2025. La scrittrice, sorella del celebre showman Rosario, ha raccontato per la prima volta della malattia che l’ha portata a un passo dalla morte, nello specifico una colecisti curata male, che l’ha portata ad una sepsi. Ha affrontato un intervento d’urgenza di cui i suoi familiari non sapevano nulla. Dopo l’operazione ha rinviato l’uscita del suo ultimo romanzo Vita e peccati di Maria Sentimento, pubblicato da Rizzoli. In una recente intervista al Corriere, Catena ha spiegato che tutto è iniziato con delle coliche terribili. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

