Catena Fiorello il racconto shock | Ho rischiato di morire durante la finale di Sanremo

Cinemaserietv.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catena Fiorello ha rischiato di morire proprio mentre l’Italia intera era incollata alla televisione per la finale del Festival di Sanremo 2025. La scrittrice, sorella del celebre showman Rosario, ha raccontato per la prima volta della malattia che l’ha portata a un passo dalla morte, nello specifico una colecisti curata male, che l’ha portata ad una sepsi. Ha affrontato un intervento d’urgenza di cui i suoi familiari non sapevano nulla. Dopo l’operazione ha rinviato l’uscita del suo ultimo romanzo Vita e peccati di Maria Sentimento, pubblicato da Rizzoli. In una recente intervista al Corriere, Catena ha spiegato che tutto è iniziato con delle coliche terribili. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

catena fiorello il racconto shock ho rischiato di morire durante la finale di sanremo

© Cinemaserietv.it - Catena Fiorello, il racconto shock: “Ho rischiato di morire durante la finale di Sanremo”

Catena e Beppe Fiorello offesi su Facebook: 63enne condannato per diffamazione

Feltrinelli: Catena Fiorello racconta "Vita e peccati di Maria Sentimento"

“Ho rischiato la morte per una colecistite malcurata. Avevo girato dei video di addio per mia mamma e i miei fratelli. Quando ti senti morire non hai paura di niente, vuoi solo che il dolore finisca”: parla Catena Fiorello

catena fiorello racconto shockCatena Fiorello, il racconto shock: “Ho rischiato di morire durante la finale di Sanremo” - Catena Fiorello ha rischiato di morire proprio mentre l’Italia intera era incollata alla televisione per la finale del Festival di Sanremo 2025. Segnala cinemaserietv.it