C’è un luogo, in Val d’Aosta, che sembra uscito da un libro illustrato: il Castello Savoia di Gressoney-Saint-Jean, con le sue cinque torri neogotiche color neve e i suoi interni in stile Liberty. Un rifugio di villeggiatura voluto dalla Regina Margherita di Savoia, per immergersi nel silenzio, nell’aria fresca e nei i panorami maestosi del Monte Rosa. Oggi questo gioiello è aperto al pubblico e visitarlo significa entrare in un capitolo intimo della storia sabauda, lontano dalle etichette ufficiali, vicino invece alla dimensione privata di una delle figure femminili più amate d’Italia. Dove si trova davvero il Castello Savoia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Castello Savoia, l’incanto delle torri bianche e degli interni Liberty