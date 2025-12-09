Castel di Iudica la consigliera Antonella Carobene aderisce a Fratelli d' Italia

La consigliera comunale Antonella Carobene, alla sua seconda legislatura nel Comune di Castel di Iudica, ha aderito ufficialmente a Fratelli d'Italia. Ne dà notizia il deputato regionale Alessandro Porto, sottolineando: “Da anni attiva nei settori del Sociale, dello Sport, della Pubblica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

