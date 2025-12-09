Castel di Iudica la consigliera Antonella Carobene aderisce a Fratelli d' Italia
La consigliera comunale Antonella Carobene, alla sua seconda legislatura nel Comune di Castel di Iudica, ha aderito ufficialmente a Fratelli d'Italia. Ne dà notizia il deputato regionale Alessandro Porto, sottolineando: “Da anni attiva nei settori del Sociale, dello Sport, della Pubblica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Castel di Iudica, inaugurata una nuova piazza dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Il sindaco di Castel di Iudica spiega i motivi della sua interrogazione - facebook.com Vai su Facebook
Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini tg24.sky.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it