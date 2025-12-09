Castano Primo entra nel giardino di casa dell' ex sindaco | arrestato un ricercato

Castano Primo (Milano), 9 dicembre 2025 – Ha visto un e straneo nel giardino della propria abitazione e ha chiamato i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, lo hanno identificato scoprendo che l’ uomo era ricercato e che dovrà scontare una pena di due anni e cinque mes i. È questa la disavventura capitata nei giorni scorsi alla famiglia dell’ ex sindaco e attuale consigliere comunale di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello. L’episodio è accaduto nelle prime ore del m attino dopo che la moglie dell’ex sindaco si è accorta della presenza nel giardino della propria abitazione di un uomo che si aggirava in maniera sospetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

