Cassino a Natale niente risse solo pace L' appello in un volantino anonimo

A Cassino, l’atmosfera natalizia si distingue per un messaggio di pace e tranquillità. Un volantino anonimo, affisso in diversi punti della città, invita i cittadini a mettere da parte conflitti e tensioni, promuovendo un Natale all’insegna della serenità e dell’armonia. Un gesto che rafforza il senso di comunità in un periodo di festa.

Cassino si è svegliata con un messaggio chiaro, semplice e. affisso praticamente ovunque: “A Natale niente risse, solo pace”. Cinque parole, un adesivo colorato e la capacità di far sorridere un’intera città.Un'identità sconosciuta dietro questo gestoDietro l’iniziativa, per ora, c’è solo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

